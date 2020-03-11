Два игрока «Нефтехимика» вошли в символическую сборную 26-го тура ФНЛ
Футбольная национальная лига (ФНЛ) назвала имена лучших футболистов 26-го тура Олимп-ФНЛ.
В символическую сборную тура вошли два игрока «Нефтехимика». Лига отметила действия защитника Максима Ширяева и нападающего Мераби Уридии в игре против волгоградского «Ротора».
Также в список лучших попал экс-игрок «Уфы» Игорь Безденежных. Всего в символическую сборную 26-го тура вошли представители девяти команд лиги.
Напомним, ранее «Нефтехимик» в гостях сыграл вничью с лидером ФНЛ «Ротором» (1:1).
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В символическую сборную 26-го тура Олимп-ФНЛ вошли представители девяти команд лиги. Двумя футболистами представлены @fc_khimki и @fcnhru. pic.twitter.com/GXU4oEETAC— ФНЛ (@FNLeague) March 11, 2020
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