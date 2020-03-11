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Два игрока «Нефтехимика» вошли в символическую сборную 26-го тура ФНЛ

17:17, 11.03.2020
Два игрока «Нефтехимика» вошли в символическую сборную 26-го тура ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольная национальная лига (ФНЛ) назвала имена лучших футболистов 26-го тура Олимп-ФНЛ.

В символическую сборную тура вошли два игрока «Нефтехимика». Лига отметила действия защитника Максима Ширяева и нападающего Мераби Уридии в игре против волгоградского «Ротора».

Также в список лучших попал экс-игрок «Уфы» Игорь Безденежных. Всего в символическую сборную 26-го тура вошли представители девяти команд лиги.

Напомним, ранее «Нефтехимик» в гостях сыграл вничью с лидером ФНЛ «Ротором» (1:1).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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