Экологи обнаружили свалку в водоохранной зоне Свияги

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана в ходе рейда обнаружили нарушение природоохранного законодательства недалеко от Буинска.

Выяснилось, что рабочие вели ремонтные работы на мосту через реку Свияга, производили очистку металлических конструкций моста от ржавчины. Отходы от строительных работ, пыль шлифовки загрунтованных поверхностей попали на поверхность реки.

Также на территории водоохранной зоны экологи обнаружили сброс на почву отходов в виде тары из черных металлов, загрязненных лакокрасочными материалами. Площадь захламления составила 22 кв. м.

Во время обследования территории специалисты отобрали пробы почвы, снега, природной воды с реки для химического анализа.

В отношении неустановленных лиц возбуждено административное расследование, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что за незаконное складирование снега в Советском районе Казани одна из фирм получила штраф в 200 тысяч рублей.

