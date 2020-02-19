Казанскую фирму отштрафовали на 200 тысяч за незаконную свалку

За незаконное складирование снега в Советском районе Казани одна из фирм получила штраф в 200 тысяч рублей.

Экологи выяснили, что земельные участки, общей площадью 1400 кв.м, где фиксировались навалы, принадлежат одному и тому же собственнику. За размещение грязного снега юридическое лицо привлечено к штрафу. Сейчас экологи рассчитывают ущерб, который также предъявят нарушителю.

Ранее В Советском районе Казани экологи обнаружили свалку, ущерб от которой окружающей среде оценивается в более чем 1 млн рублей.

