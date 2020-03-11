В Татарстане появится сеть «магазинов без продавца»

В Татарстане намерены запустить сеть «магазинов без продавца». Магазины входят в часть проекта «Цифровая деревня».

Сообщается, что пилотный проект «магазин без продавца» запущен в Рыбно-Слободском районе. До конца года число магазинов вырастет до восьми.

По проекту «Цифровой деревни» будет создана онлайн-платформа, объединяющая сельские магазины, автолавки, сельские советы и другие элементы сельской среды. При помощи единого интерфейса каждый житель может выгодно покупать сельхозпродукцию . Таким образом, на селе начнет развиваться электронная коммерция, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода РТ.

