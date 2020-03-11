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Большунов стал первым лыжником в истории России, победившим в общем зачете Кубка мира

06:55, 11.03.2020
Большунов стал первым лыжником в истории России, победившим в общем зачете Кубка мира
Фото: fis-ski.com

Российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачете Кубка мира по лыжам.

Такое стало возможно после отказа сборной Норвегии от выступлений на оставшихся этапах из-за распространения коронавируса.

После этого решения норвежской федерации лыжных видов спорта у главного конкурента Большунова Йоханнеса Клебо осталось 1 726 баллов. В активе россиянина на данный момент 2 221 балл и он стал недосягаемым для остальных лыжников.

Таким образом, Большунов первым из российских спортсменов в истории выиграл общий зачет Кубка мира по лыжам.

СпортОбщество
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