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Черчесов поддержал идею обнуления президентских сроков Путина

20:37, 10.03.2020 1
Черчесов поддержал идею обнуления президентских сроков Путина
Фото: realnoevremya.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал идею снятия ограничения для президента страны на два срока, либо обнуления президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

«Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более двадцати пяти лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон.

Поправки, предложенные президентом, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной.

Россия — большая страна, от действий которой во многом зависит мировая стабильность. Естественно, что, как и в любом государстве, у нас должны функционировать механизмы, гарантирующие России независимость и суверенитет. Такого рода корректировки и необходимо закрепить в основном законе страны.

Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом.

В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка полутора месяцев. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность проголосовать за те или иные поправки», — сказал Черчесов.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Сам Путин также прокомментировал идею, допустив подобное в случае одобрения в Конституционном суде.

СпортФутболОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:06
    Лучше бы футболом больше занимался, чем политическими комментариями
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