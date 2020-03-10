В России отменен первый крупный спортивный турнир из-за коронавируса

Международный спортивный турнир по дзюдо «Большой шлем-2020» в Екатеринбурге не состоится из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ. Такое решение было принято Международной федерацией дзюдо (IJF).

«С учетом развития кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, а также ухудшения ситуации во многих странах, любые поездки и публичные мероприятия становятся все более рискованными. Исполком IJF принял экстренное решение незамедлительно отменить все соревнования в календаре IJF вплоть до 30 апреля 2020 года. С сожалением информирую Вас, что это решение также касается турнира «Большой шлем-2020 в Екатеринбурге», — говорится в письме президента IJF Мариуса Визера министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину.

Это первый крупный международный спортивный турнир, отмененный на территории России. Министерство спорта РФ выступило с заявлением, что ведомство продолжит мониторить обстановку с распространением эпидемии коронавируса в стране.

«Министерство спорта продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и находится в оперативном контакте со специально созданным штабом при Правительстве Российской Федерации с целью определения дальнейшего механизма проведения спортивных мероприятий на территории страны», — сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.