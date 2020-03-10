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Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

17:23, 10.03.2020
Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧ. Им стал так называемый лондонский пациент.

Авторы исследования (приводит журнал Lancet) во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета рассказали, что у пациента зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев. В итоге вирус исчез из его крови.

О том, что «лондонский пациент» может стать вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ-инфекции, сообщалось год назад. Первым пациентом, официально победившим ВИЧ, стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун, который заразился в 1996 году.

Во всех случаях пациентам в ходе операций был пересажен костный мозг донора с редкой генетической мутацией, которая обеспечивает устойчивость организма к ВИЧ.

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