Зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

Врачи сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧ. Им стал так называемый лондонский пациент.

Авторы исследования (приводит журнал Lancet) во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета рассказали, что у пациента зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев. В итоге вирус исчез из его крови.



О том, что «лондонский пациент» может стать вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ-инфекции, сообщалось год назад. Первым пациентом, официально победившим ВИЧ, стал «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун, который заразился в 1996 году.

Во всех случаях пациентам в ходе операций был пересажен костный мозг донора с редкой генетической мутацией, которая обеспечивает устойчивость организма к ВИЧ.