«Лондонский пациент» может стать вторым человеком в мире, который излечился от ВИЧ-инфекции

Второй пациент с начала эпидемии ВИЧ-инфекции в мире может быть излечен от вируса иммунодефицита человека.

Справиться с заболеванием так называемому «лондонскому пациенту» помогла трансплантация костного мозга от донора с врожденным иммунитетом к ВИЧ, пишет Daily Mail.

По информации газеты, пересадка позволила изменить иммунную систему больного таким образом, что у него также выработалась устойчивость к болезни.

В ближайшее время ученые намерены опубликовать свой доклад в журнале Nature, а также выступить на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в США.

Добавим, первым пациентом, официально победившим ВИЧ, стал Тимоти Рэй Браун, который заразился болезнью в 1996 году. Спустя 12 лет ему провели аналогичную операцию, в результате чего он был полностью исцелен от недуга.

Напомним, ранее сообщалось, что больным ВИЧ и вирусом гепатита С в России могут разрешить усыновлять детей.