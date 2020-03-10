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Татарстанец Гаязов стал победителем чемпионата России по русским шашкам

16:51, 10.03.2020
Татарстанец Гаязов стал победителем чемпионата России по русским шашкам
Фото: minsport.tatarstan.ru

Представитель Республики Татарстан Шамиль Гаязов занял первое место на чемпионате России по русским шашкам среди юниоров до 27 лет.

На соревнованиях, прошедших в начале марта в Ленинградской области, татарстанец набрал 11 очков. В борьбе за золото по быстрым шашкам он опередил Дмитрия Мельникова (Санкт-Петербург) и Матвея Недбайло из Свердловской области.

Также в активе 22-летнего Гаязова бронзовая медаль в блице. Он набрал одинаковое количество баллов (16 очков) вместе с Дамиром Рысаевым (Свердловская область), но уступил ему третье место по коэффициенту Солкофа.

Тренирует Гаязова мастер спорта России Фарид Шайдуллов.

Спорт Татарстан
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