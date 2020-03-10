Татарстанец Гаязов стал победителем чемпионата России по русским шашкам

Представитель Республики Татарстан Шамиль Гаязов занял первое место на чемпионате России по русским шашкам среди юниоров до 27 лет.

На соревнованиях, прошедших в начале марта в Ленинградской области, татарстанец набрал 11 очков. В борьбе за золото по быстрым шашкам он опередил Дмитрия Мельникова (Санкт-Петербург) и Матвея Недбайло из Свердловской области.

Также в активе 22-летнего Гаязова бронзовая медаль в блице. Он набрал одинаковое количество баллов (16 очков) вместе с Дамиром Рысаевым (Свердловская область), но уступил ему третье место по коэффициенту Солкофа.

Тренирует Гаязова мастер спорта России Фарид Шайдуллов.