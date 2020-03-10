В Госдуме назвали возможную дату досрочных выборов в случае их проведения

В случае поддержки Госдумой инициативы депутата Александра Карелина о досрочных выборах они смогут состояться 20 сентября 2020 года.

По словам депутата Александра Ионина, выборы не смогут проводиться в единый день голосования 13 сентября.

«Можно провести досрочные менее чем за год, как раз получается, (что) окончание срока этого созыва — 18 сентября 2021 года. Значит, 20 сентября 2020 года подходит под эту норму», — заявил он «Интерфаксу».

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

