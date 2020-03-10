В Госдуме официально озвучили предложение провести досрочные выборы

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать [во вторник], дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — приводит ТАСС слова бывшего олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и бывшего главы Налоговой полиции.

На его предложение уже отреагировал глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Он призвал не торопиться с проведением досрочных выборов.

«Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал он.

Ряд политологов стали высказывать мнение о возможных досрочных выборах после выдвижения президентом РФ Владимиром Путиным идеи о поправках в Конституцию.