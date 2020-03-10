Казань присоединилась к проекту «Спасатель.Рядом»

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Казань присоединилась к проекту «Спасатель. Рядом». С марта этого года в столице Татарстана начнется обучение добровольцев.

Обучение будет проходить на современных манекенах с обратной связью, это поможет провести корректное обучение сердечно-легочной реанимации, обратить внимание учащихся на типичные ошибки и исправить их, сообщили в организации.

Мобильное приложение «Спасатель. Рядом» создано для связи между людьми, которым стало плохо на улице или в общественном транспорте и добровольцами-спасателями, умеющим оказывать первую помощь. Для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо скачать его на свой гаджет и нажать кнопку вызова в случае, если вы стали свидетелем того, что человеку стало плохо или вам самому потребовалась помощь.