Путин рассказал, как относится к лозунгу «Можем повторить»

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Президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС о своем отношении к популярным лозунгам, в частности к таким, как «Можем повторить», «На Берлин», «Спасибо деду за Победу», которые часто встречаются в преддверии Дня Победы.

Путин отметил, что трактовать их можно по-разному.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, — отметил президент. — Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату». «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — сказал президент РФ.

Однако, комментируя популярный слоган «Можем повторить», Путин напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Глава государства похвалил еще один популярный слоган — «Спасибо деду за Победу».

Выражение «Можем повторить» получило свою известность после того, как один из советских солдат оставил эту надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предполагается, что надпись написали мелом. Она не сохранилась, ее автор также неизвестен.

Полный текст надписи гласит: «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить». Подовторить — это диалектное слово, является характерным для псковской группы говоров, означающее одновременно «подтвердить» и «повторить».