Татарстан и Саксония разработают программу обмена опытом обращения с отходами

Республика Татарстан и Саксония планируют разработать программу взаимодействия и обмена опытом в части обращения с отходами.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков находится с рабочим визитом в Германии. Ему предстоит сформировать пул независимых международных экспертов для проведения экологической экспертизы завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане.

В Дрездене Шадриков встретился с государственным министром по энергии, защите климата, окружающей среде и сельскому хозяйству свободного государства Саксония Вольфрамом Гюнтером. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы сотрудничества, обменялись информацией и опытом в части защиты природы.

Так, министр экологии Саксонии подчеркнул, что на заводе в городе Лаута используется тот же принцип утилизации ТКО, который предполагается и в республике. На территории предприятия Шадриков отметил важность рекомендации немецких коллег при строительстве завода ЗТО в Татарстане, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

