Счетная палата РТ выявила нарушения в Кайбицком районе на 38 млн рублей

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При проверке использования бюджетных средств за 2017 — 2019 годы в Кайбицком районе Счетная палата РТ выявила нарушения на общую сумму 38 млн рублей, из них на 12,4 млн рублей — в части управления и распоряжения муниципальной собственностью, 24, 2 млн — в бухучете и отчетности.

Так, просроченная задолженность за аренду земельных участков составила 116 тыс. рублей, не перечисленная в местный бюджет часть чистой прибыли МУП «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» и «Автотехнический центр» — 296 тыс. рублей.



Не рассчитались со школами района за коммунальные услуги расположенные в них фельдшерско-акушерские пункты, почтовое отделение и клуб ДОСААФ, а также ООО «Скулавто» — за аренду и содержание школьных автобусов. При этом эти автобусы общей стоимостью 20,2 млн рублей по бухгалтерскому учету общеобразовательных учреждений даже не значились.

По результатам проверки составлено 6 административных протоколов в отношении должностных лиц, направлено представление в адрес главы Кайбицкого муниципального района. Материалы проверки передаются в прокуратуру РТ.