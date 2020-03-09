Челнинка пожаловалась спасателям на соседей, собирающих бомбу
В Набережных Челнах местная жительница вызвала сотрудников МЧС, поскольку подозревала соседей в изготовлении бомбы.
На место прибыла спецгруппа, передают «Челнинские известия». Они проверили указанную женщиной квартиру. Ничего подозрительного специалисты не нашли.
Летом 2019 года суд приговорил жителя Кировской области к 4 годам колонии за подготовку к подрыву банковских терминалов. В частности, мужчина изготовил взрывчатку.Происшествия Татарстан
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