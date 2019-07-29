Жителя Кирова приговорили к четырем годам колонии за подготовку к подрыву банковских терминалов

Суд приговорил жителя Кирова к четырем годам колонии за изготовление взрывчатки, которой он собирался взрывать банковские платежные терминалы в Саратовской области. Также он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Такое решение вынес Заводской районный суд Саратова. Мужчину задержали в квартире в Саратове, где он жил, после того, как там произошел взрыв и пожар. Вслед за тем, как огонь был потушен, в квартире обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки. Экспертиза показала, что взрыв произошел из-за неконтролируемой химической реакции во время изготовления взрывчатки, сообщает «Интерфакс».

Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатки, хранении оружия или его компонентов и в подделке документов.

Напомним, ранее ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

