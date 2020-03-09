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«Нефтехимик» пошутил над резким падением цен на нефть

16:47, 09.03.2020
«Нефтехимик» пошутил над резким падением цен на нефть
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик», вылетевший накануне из плей-офф Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» (0:4), пошутил в своем Твиттере над новостью о резком падении цен на нефть.

«Нефть, мы конечно понимаем, что ты сильно расстроена нашему завершению сезона, но чтобы так низко падать…» — говорится в сообщении «Нефтехимика».

Напомним, что сегодня цена на нефть рухнула на 25—30% на международных рынках на фоне срыва сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. В связи с этим курс доллара этим утром достиг значения в 75 рублей, евро торгуется на уровне в 86 рублей.

СпортХоккей Татарстан
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