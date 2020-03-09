Радик Шаймиев выступит в чемпионате мира по ралли

Сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев выступит на третьем этапе чемпионата мира по ралли в Мексике.

Штурманом казанского гонщика станет Максим Цветков. В Мексике они посоревнуются на новеньком Ford Fiesta R5 MkII.

Напомним, Радик Шаймиев является мастером спорта России международного класса по автоспорту. Также в его активе победа в чемпионате Европы по автокроссу в классе легковых автомобилей.

