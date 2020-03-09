В Татарстане спрогнозировали туман и гололедицу

Фото: Дарья Пинегина

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра, 10 марта, в татарстане ожидается туман.

Ночью и утром на дорогах республики может образоваться гололедица. МЧС Татарстана в связи с этим рекомендовало участникам дорожного движения проявить бдительность и осторожность а также, по возможности, отказаться от дальних поездок.

Напомним, сегодня утром туман также наблюдался в отдельных районах республики. Синоптики прогнозировали дождь и до +7 градусов.