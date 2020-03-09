Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и до +7°С

В понедельник, 9 марта, в Казани ожидается облачная погода. Утром и днем временами возможен дождь. В отдельных районах метеорологи предсказывают туман.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в республике воздух прогреется до 2—7 градусов выше ноля. В Казани температура составит от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +2°С до +5°С.

Утром на дорогах местами гололедица.