В Goldman Sachs не исключили падение нефти до уровня в $20

На фоне паники на нефтяном рынке стоимость барреля нефти Brent может опустится до уровня в $20, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

Аналитики отмечают, что сейчас на рынке происходит ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. В целом же производители нефти с невысокой себестоимостью сейчас будут наращивать поставки, чтобы занять большую долю рынка, передает прогнозы банка агентство «Прайм».

Также в прогнозе отмечается влияние эпидемии коронавируса на нефтяной рынок: ранее на фоне новостей о распространении инфекции цена нефти последовательно снижалась.

Напомним, что на фоне падения нефти также резко упал рубль.