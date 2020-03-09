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В Казани завершили установку всех блоков для пешеходного перехода на БКК

10:23, 09.03.2020 1
В Казани завершили установку всех блоков для пешеходного перехода на БКК
Фото: mindortrans.tatarstan.ru/

В Казани продолжается строительство первого, наиболее сложного этапа Большого Казанского кольца. В рамках этих работ установили все семь металлических блоков пролетного строения пешеходного перехода общим тоннажем 69 тонн.

На стройке первого этапа заняты 69 человек инженерно-технического персонала и 29 единиц техники. Генеральным подрядчиком является ООО «Мосты Республики Татарстан», напоминает пресс-служба Минтранса РТ.

Строительство БКК должно обеспечить жителям Приволжского района короткий путь в центр Казани. «Реальное время» подробно писало об этом проекте.

Напомним также, что строящийся участок БКК назовут в честь 100-летия ТАССР.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:47
    Прекрасная новость.
    Спасибо.
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