В Казани завершили установку всех блоков для пешеходного перехода на БКК

В Казани продолжается строительство первого, наиболее сложного этапа Большого Казанского кольца. В рамках этих работ установили все семь металлических блоков пролетного строения пешеходного перехода общим тоннажем 69 тонн.

На стройке первого этапа заняты 69 человек инженерно-технического персонала и 29 единиц техники. Генеральным подрядчиком является ООО «Мосты Республики Татарстан», напоминает пресс-служба Минтранса РТ.

Строительство БКК должно обеспечить жителям Приволжского района короткий путь в центр Казани. «Реальное время» подробно писало об этом проекте.

Напомним также, что строящийся участок БКК назовут в честь 100-летия ТАССР.