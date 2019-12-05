Власти Казани назовут строящийся участок БКК в честь 100-летия ТАССР
Исполком Казани постановил присвоить участку Большого Казанского кольца (БКК) название Магистраль 100-летия ТАССР.
Такое название получит магистраль от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.
Напомним, что сейчас идут работы по строительству первого этапа этого участка. Федеральный бюджет выделил Татарстану на него 650 млн рублей.
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