Саудовская Аравия планирует резко нарастить добычу нефти, чтобы вернуть Россию в сделку ОПЕК

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После провала сделки ОПЕК по ограничению добычи нефти Саудовская Аравия намерена нарастить добычу до уровня в 10 млн баррелей в сутки уже в апреле. В дальнейшем страна может выйти на уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что такая тактика предназначена для сбивания цен на нефть и оказания тем самым давления на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров. Напомним, что новая сделка не была заключена именно из-за отказа российской стороны, которая сочла, что дальнейшие ограничения не поспособствуют росту цен на нефть.

Действующая сделка ОПЕК прекратится 1 апреля.

Ранее совладелец ЛУКОЙЛа оценил сумму потерь России от провала сделки ОПЕК.