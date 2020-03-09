Двое детей отравились угарным газом на пожаре в Казани

Минувшим вечером в одном из частных хозяйств в Казани произошел пожар в бане. В результате пожара пострадали двое детей, семи и девяти лет.

У детей диагностировали отравление угарным газом, пишет «Татар-информ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РТ. Пострадавших госпитализировали в ДРКБ.

Инцидент произошел на 5-й Муромской улице в Авиастроительном районе Казани. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что этой ночью в Кировском районе Казани сгорел автомобиль.