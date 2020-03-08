Исследование: чаще всего женщины попадают в ДТП в Татарстане

https://nsn.fm/spetsproekty/na...Женщины-водители чаще всего попадают в ДТП в Татарстане, говорится в исследовании страховой компании «Ингосстрах». По данным этой компании, на тысячу застрахованных женщин случается 211 аварий.

В свою очередь, наименьшее ДТП зарегистрировано в Нальчике — 68 на тысячу застрахованных женщин-водителей, передает «Национальная служба новостей». Авторы исследования также утверждают, что женщины попадают в аварии чаще мужчин, но при этом ущерб в этих авариях получают меньший.

Кроме того в исследовании говорится, что женщины — более требовaтельные стрaховaтели в чaсти дополнительных услуг по каско.