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Татьяна Ларионова рассказала о ходе работ в соборе Казанской иконы Божией Матери

08:20, 08.03.2020 1
Татьяна Ларионова рассказала о ходе работ в соборе Казанской иконы Божией Матери
Фото: Реальное время

Сейчас в соборе Казанской иконы Божией Матери общестроительные и наружные работы по воссозданию собора и Пещерного храма, включая благоустройство территории. О ходе работ рассказала «Реальному времени» исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Благоустройство территории включило также и реконструкцию прилегающей улицы Нагорной с устройством парковки для туристических автобусов, которую выполнили силами казанского исполкома.

По словам Ларионовой, в верхнем храме предстоят работы по монтажу винтовых лестниц на хоры и устройству чугунных полов, изготовлению киотов и храмовой мебели. Там уже началась работа по росписи она поручена индивидуальному предпринимателю из Ставрополя Вячеславу Пахомову.

Ларионова также подтвердила, что воссоздание собора планируется завершить в 2021 году.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Se Dov 08:52
    Интересно, а в поселке Аметьево Казани построят церковь и мечеть этот фонд Возрождение. Не расскажет ли об этом нам Т.Ларионова?
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