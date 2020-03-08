Татьяна Ларионова рассказала о ходе работ в соборе Казанской иконы Божией Матери

Фото: Реальное время

Сейчас в соборе Казанской иконы Божией Матери общестроительные и наружные работы по воссозданию собора и Пещерного храма, включая благоустройство территории. О ходе работ рассказала «Реальному времени» исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Благоустройство территории включило также и реконструкцию прилегающей улицы Нагорной с устройством парковки для туристических автобусов, которую выполнили силами казанского исполкома.

По словам Ларионовой, в верхнем храме предстоят работы по монтажу винтовых лестниц на хоры и устройству чугунных полов, изготовлению киотов и храмовой мебели. Там уже началась работа по росписи она поручена индивидуальному предпринимателю из Ставрополя Вячеславу Пахомову.

Ларионова также подтвердила, что воссоздание собора планируется завершить в 2021 году.