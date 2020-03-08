Ливан объявил первый в своей истории дефолт

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Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил об отказе страны расплатиться по евробондам на $1,2 миллиарда. Выплата должна была произойти 9 марта, однако правительство страны проголосовало за объявление дефолта.

Это первый случай неисполнения обязательств по облигациям со стороны Ливана с момента объявления независимости в 1943 году.

В ситуации Хасан Дияб обвинил прошлое правительство страны (сам Дияб возглавляет правительство с января 2020 года). Он заявил, что «коррупция сожрала страну», а «долг стал больше, чем Ливан может себе позволить, и больше, чем ливанцы могут выплатить». Сейчас внешний долг Ливана составляет 170% от его ВВП.

