«Оренбург» обыграл тульский «Арсенал», Деспотович оформил дубль

«Оренбург» в домашнем матче 21-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал» (2:0).

Хозяева поля открыли счет в самом начале встречи. В одном из моментов форвард «Оренбурга» Деспотович обокрал голкипера гостей Левашова и закатил мяч в пустые ворота. Во втором тайме у «Арсенала» за фол на Фамейе был удален защитник Бауэр. После этого Деспотович оформил дубль и принес победу «Оренбургу».

После этой победы команда Емельянова набрала 23 очка и покинула зону стыковых матчей.

21-й тур РПЛ.

«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы:

1:0 — 13, Деспотович;

2:0 — 77, Деспотович (Малых).