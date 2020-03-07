«Оренбург» обыграл тульский «Арсенал», Деспотович оформил дубль
«Оренбург» в домашнем матче 21-го тура РПЛ обыграл тульский «Арсенал» (2:0).
Хозяева поля открыли счет в самом начале встречи. В одном из моментов форвард «Оренбурга» Деспотович обокрал голкипера гостей Левашова и закатил мяч в пустые ворота. Во втором тайме у «Арсенала» за фол на Фамейе был удален защитник Бауэр. После этого Деспотович оформил дубль и принес победу «Оренбургу».
После этой победы команда Емельянова набрала 23 очка и покинула зону стыковых матчей.
21-й тур РПЛ.
«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы:
1:0 — 13, Деспотович;
2:0 — 77, Деспотович (Малых).
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