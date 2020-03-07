Выздоровевший после коронавируса россияннин рассказал о симптомах болезни

Фото: скриншот видео телеграм-канала mash

Сегодня в Москве выписали из больницы Давида Берова — он был первым зарегистрированным в столице носителем коронавируса. После выписки он рассказал, что не верил и даже сейчас с трудом верит, что у него была коронавирусная инфекция.

— Я вообще не волновался, потому что у меня симптомы были абсолютно обычные: просто простуда, кашель. Я не верил и до сих пор не верю, приехал из Италии, просто пошли и проверились с друзьями — приводит его слова телеграм-канал Mash.

Давид Беров также поблагодарил врачей — по его словам, в больнице к нему относились с пониманием.