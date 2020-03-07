Татарстану выделили почти 500 млн на повышение зарплат врачей
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, Татарстану на увеличение зарплат медработникам выделено 497,14 млн рублей. Деньги пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Ранее Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи.
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