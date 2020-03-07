Рустам Минниханов вручил женщинам-ветеранам медали в честь 75-летия Победы

Фото: "Реальное время"

Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню и подведению итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» вручил женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 75-летия Великой Победы.

Минниханов поздравил женщин с праздником и пожелал семейного счастья. Также он вручил ряд государственных наград Республики Татарстан.

«Женщина — это, прежде всего, мама, а мама для нас самое святое. Я хотел бы пожелать, чтобы вы радовались своим детям и внукам. И чтобы они радовали вас», — сказал Минниханов.