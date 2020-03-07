После трагедии с сорвавшейся люлькой в Татарстане проверят на безопасность все стройки

Фото: МЧС по РТ

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов выразил обеспокоенность в связи с участившимися несчастными случаями на стройках. Последнее ЧП произошло 5 марта, когда люлька с рабочими сорвалась с высоты 10-го этажа.

Глава ведомства поручил до 20 марта проверить все строящиеся объекты на предмет соблюдения требований безопасности. Поручено провести профилактические мероприятия по охране труда и особенно уделить внимание состоянию подъемных механизмов и башенных кранов.

Напомним, что при падении строительной люльки погибли трое рабочих. Еще двое получили травмы.