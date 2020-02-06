В Минкультуры Татарстана сообщили о законности проведения свадьбы дочери министра в музее

Министерство культуры Татарстана сообщило, что проведение свадьбы дочери главы ведомства Ирады Аюповой в казанской галерее современного искусства (ГСИ ГМИИ РТ) является правомерным.

Ранее СМИ сообщали, что 2 февраля галерею закрыли для посещения из-за свадьбы дочери Аюповой. В пресс-службе Минкульта подтвердили факт бракосочетания и сообщили, что свадьба проводилась «на общих основаниях», так как ГМИИ РТ входит в список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации.

«Организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех пар. Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в Галерею для гостей. Мы надеемся, что история, получившая распространение в СМИ и социальных медиа, привлечет еще больше молодоженов в стены ГМИИ РТ республики, и приглашаем пары, желающие провести церемонию бракосочетания в необычной обстановке в музеи Республики Татарстан», — говорится в сообщении Минкульта РТ.