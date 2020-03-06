Валиева выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров

На проходящем в Таллине чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров девушки представили свои короткие программы.

После первого соревновательного дня лидерство захватила россиянка Камила Валиева, набравшая 74,92 балла. Она опередила на более чем 4 балла кореянку Ин Ли. Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева — 3-я, а Майя Хромых — 5-я.

Чемпионат мира среди юниоров-2020. Короткая программа



1. Камила Валиева (Россия) — 74,92

2. Хэ Ин Ли (Корея) — 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) — 68,45

4. Алиса Лью (США) — 67,52

5. Майя Хромых (Россия) — 66,78.