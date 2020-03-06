Казанца осудили за воровство крышек от люков

Жителя Казани осудили за воровство крышек от люков.

Установлено, что в ночь на 28 июля 2019 года подсудимый тайно похитил 13 чугунных крышек от канализационных люков возле дома №34 на Сибирском тракте. Похищенное он сдал в металлолом.

Причиненный им ущерб составил свыше 61 тыс. рублей.

Свою вину 32-летний мужчина полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

