Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу

Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.

«Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь», — заявил он на встрече с представителями общественности Ивановской области (цитата по ТАСС).

