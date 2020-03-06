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Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу

16:59, 06.03.2020
Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.

«Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь», — заявил он на встрече с представителями общественности Ивановской области (цитата по ТАСС).

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