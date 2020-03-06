«Росгосстрах» попрощается со штаб-квартирой в Казани

Штаб-квартира на торгах

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу штаб-квартиру «Росгосстраха». Нежилое здание на Некрасова, 32а общей площадью 999,5 кв. м с гаражом общей площадью 212,1 кв. м и земельным участком площадью 1760 кв. м продается за 79,063 млн рублей.

По документации, здание двухэтажное, с простой внутренней отделкой: полы — плитка, линолеум; стены — обои, покраска; потолки «армстронг» — современный стандартный ремонт. Продавец здания заявляет, что техническое состояние конструктивных элементов здания хорошее.

Здание, которое изначально проектировалось и строилось как жилой дом, страховая компания занимает с начала 2000-х годов. Переезд сюда состоялся еще при первом руководителе зарегистрированной в республике компании «Росгосстрах-Татарстан», патриархе страхового рынка Аляметдине Камалове. Затем последовала череда реорганизаций, в результате чего бизнес и активы были переданы третьим лицам.

Почему здание «Росгосстраха» — не «Росгосстрах»

Здание продается в рамках банкротства ООО «РГС Недвижимость» — у этой компании в собственности находится значительная часть офисов «Росгосстраха». И здание на Некрасова — не единственный объект таких торгов как в Татарстане, так и за его пределами. В Татарстане выставлены на продажу как минимум десять объектов недвижимости общей стоимостью в 157,4 млн рублей.

В целом же по России выставлены объекты недвижимости от «РГС Недвижимости» на сумму в 2 млрд рублей. Речь идет о зданиях офисов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, в Краснодарском крае и многих других регионах.

«Росгосстрах» и «РГС Недвижимость» сейчас являются независимыми друг от друга компаниями — на это обращает внимание и сам страховщик. При этом «Росгосстрах» на протяжении многих лет арендует площади у «РГС Недвижимости». Формально ООО «РГС Недвижимость» принадлежит кипрскому офшору, до 2007 года же компания находилась в периметре бизнеса «Росгосстраха».

В 2017 году у «Росгосстраха» сменился владелец — ранее копания принадлежала Данилу Хачатурову, после он становился миноритарным акционером, а основным — «Открытие Холдинг». Продажа компании была связана с убытками, которые нес страховщик. А чуть позже уже «Открытие» перешло под контроль государства в рамках санации.

При этом «РГС Недвижимость» в периметр сделки по смене собственника не попала. В 2018 году компания обанкротилась, а «Росгосстрах» стал одним из ее кредиторов.

Добавим, в «Росгосстрахе» заявляли, что страховщик сам готов участвовать в торгах за площади части своих офисов. При этом компания в процессе торгов готова отказаться от той части своих локаций, которую сочтет неэффективной.

«Объективная рыночная цифра»

Генеральный директор АСК «Недвижимость» Юрий Чикиров пояснил «Реальному времени», что «для отдельно стоящего здания цена в Вахитовском районе в 70 тыс. руб. за квадратный метр — объективная рыночная цифра с учетом мест общего пользования. Фактически предлагаемый лот состоит из двух литер и земельного участка. Основное здание — мансардного типа с высоким цокольным этажом, за счет перепада высот по улице Некрасова».

— Мое мнение — фасад здания не выглядит привлекательным и требует косметических улучшений, очевидно, это постройка стиля примерно 2000-х годов: красный кирпич обожженный, неровная кладка некрасивая, местами кирпич выпал. Из дополнительных минусов: находится отдаленно от первой линии и закрывается посадками деревьев, плохо просматривается. Но с другой стороны, есть плюсы: имеется парковка и гараж — значит, расширяются варианты его использования на перспективу. Очевидно, требуется проработка концепции комплекса и существенные вложения на соответствие современным требованиям. Но требуется учитывать имеющееся охранное обязательство, о котором идет речь в объявлении по земельному участку, — отметил Чикиров.



Екатерина Аблаева, Александр Артемьев