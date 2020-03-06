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Минтранс РФ рассказал о правилах прослушивания музыки в метро

16:48, 06.03.2020
Минтранс РФ рассказал о правилах прослушивания музыки в метро
Фото: realnoevremya.ru

Пассажирам в метро в российских городах нельзя слушать громкую музыку без наушников, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«В соответствии с типовыми правилами в целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах и на объектах инфраструктуры метрополитена нельзя использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов и индивидуальных устройств (наушников)», — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

В типовых правилах использования метрополитеном, утвержденных в России год назад, правда, оговаривается, что играть можно лишь с письменного разрешения перевозчика.

«На территории метрополитена запрещается: … Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов), за исключением случаев, установленных ГУП «Московский метрополитен», и прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников», — говорится в правилах Московского метро.

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