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Общество

Исследование: Казань стала одним из лидеров по числу верных супругов

09:15, 06.03.2020 2
Исследование: Казань стала одним из лидеров по числу верных супругов
Фото: vitebsk-region.gov.by

Столица Татарстана вошла в тройку городов, где проживают самые верные супруги.

Аналитики агенства Zoom market выясняли, в каких городах супруги меньше всего хранят друг другу верность. Участники опроса отвечали, как они относятся к супружеской верности, осуждают ли изменяющих супругов и приходилось ли им самим допускать адюльтер, передает «Росбалт».

Казань стала второй в списке самых верных городов наряду с Новосибирском и Нижним Новгородом. Лидерами супружеских измен стали Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург.

Опрос проводился в 24 городах России, в нем приняли участие 2 880 человек.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев рассказал, что каждый пятый развод в Татарстане происходит из-за измены.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:33
    логично, что в городах, где круглый год лето, измен больше
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  • Анонимно 09:39
    На лекции для моряков о супружеской жизни: - Измена в семье, к сожалению, еще довольно частое явление: По данным социологов, больше всех изменяют артисты, за ними идут спортсмены, а затем моряки и так далее: Причины вы знаете сами: долгая разлука, большие нагрузки..: - Простите, - раздается тоненький голосок из зала: - Я уже тридцать лет плаваю и ни разу не изменял жене: И тут же его перебивает грубый бас: - Вот из-за таких козлов, как ты, мы на третьем месте: флот позоришь!

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