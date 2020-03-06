Исследование: Казань стала одним из лидеров по числу верных супругов

Столица Татарстана вошла в тройку городов, где проживают самые верные супруги.

Аналитики агенства Zoom market выясняли, в каких городах супруги меньше всего хранят друг другу верность. Участники опроса отвечали, как они относятся к супружеской верности, осуждают ли изменяющих супругов и приходилось ли им самим допускать адюльтер, передает «Росбалт».

Казань стала второй в списке самых верных городов наряду с Новосибирском и Нижним Новгородом. Лидерами супружеских измен стали Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург.



Опрос проводился в 24 городах России, в нем приняли участие 2 880 человек.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев рассказал, что каждый пятый развод в Татарстане происходит из-за измены.

