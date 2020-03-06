Стало известно, как будет выглядеть парк у ДК им. Саид-Галеева

Фото: соцсети

Творческая группа при мэрии Казани рассказала, как будет выглядеть парк у ДК им. Саид-Галеева.

Эскизы опубликованы на официальной странице группы в «Инстаграме».

В парке появятся утраченная сцена, танцплощадка и качели. А также усилится спортивная составляющая.

Как отметили специалисты, в концепции парка заложено восстановление скульптур в советском стиле.