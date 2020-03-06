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Стало известно, как будет выглядеть парк у ДК им. Саид-Галеева

03:37, 06.03.2020
Стало известно, как будет выглядеть парк у ДК им. Саид-Галеева
Фото: соцсети

Творческая группа при мэрии Казани рассказала, как будет выглядеть парк у ДК им. Саид-Галеева.

Эскизы опубликованы на официальной странице группы в «Инстаграме».

В парке появятся утраченная сцена, танцплощадка и качели. А также усилится спортивная составляющая.

Как отметили специалисты, в концепции парка заложено восстановление скульптур в советском стиле.

ОбществоИнфраструктураКультураИстория Татарстан
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