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Силуанов назвал отмирающие профессии

20:27, 05.03.2020
Силуанов назвал отмирающие профессии
Фото: government.ru

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

По его словам, в будущем сократится число бухгалтеров. Также, благодаря системам мониторинга и камерам, представляется возможным сократить число охранников.

«Говорят, что Россия — страна, где больше всего охранников <…> Вместо пяти охранников можно иметь одного», — передает «РИА Новости» слова министра.

Силуанов подчеркнул, что сегодня растет экономика тех стран, где применяются новые технологические уклады, IT-технологии, повышается производительность труда.

Однако глава российского Минфина отметил, что современные технологии не только ставят под угрозу существование целого ряда профессий, но и открывают новые возможности.

ЭкономикаТехнологииОбществоВласть
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