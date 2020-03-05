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Глава Минпромторга Татарстана показал ролик Comedy Club на итоговой коллегии

18:18, 05.03.2020
Глава Минпромторга Татарстана показал ролик Comedy Club на итоговой коллегии
Фото: commons.wikimedia.org Kremlin.ru

Глава Министерства промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов в своем докладе на заседании итоговой коллегии министерства использовал ролик Comedy Club.

Каримов представил отрывок с видео «Важное совещание», в котором комики обсуждают, что лучше — приклеить или прибить табличку.

Показ ролика глава Минпромторга Татарстана сопроводил словами о том, что зачастую вместо важных вопросов решаются именно такие — прибить или приклеить табличку. По словам Каримова, эти ресурсы и время должны быть направлены на дальнейший рост. Ролик оценили присутствующие на коллегии, сопроводив его аплодисментами.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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