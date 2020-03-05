Путин и Эрдоган в Москве нашли путь к примирению в Сирии

Конфликты в Сирии разрешаются в Москве

Сегодня в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они говорили с глазу на глаз более трех часов, после переговоры продолжились с участием делегаций. В общем встреча двух лидеров продолжалась почти 6 часов, итогом стало подписание документа об урегулировании ситуации в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе. По словам российского лидера, договоренности саммита РФ и Турции в Москве должны положить конец страданиям мирного населения в Сирии.



Эрдоган заявил, что Турция направила дополнительные силы в Идлиб по согласованию с Россией. Также он сообщил, что Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе — режим прекращения огня в городе будет введен в ночь с 5 на 6 марта.



Однако Эрдоган подчеркнул, что Турция оставляет за собой право ответить на нападение со стороны войск Сирии.

Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о том, что Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии и что страны с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Владимир Путин заявил, что Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе. Фото kremlin.ru

Также Путин заявил, что Россия и Турция подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках астанинского формата по Сирии. Президент отметил, что именной астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования — именно в рамках этого процесса в Сирии появились зоны демилитаризации.

Поводом для переговоров стал конфликт между Турцией и Сирией, действующей при поддержке России, в Идлибе — ситуация могла перейти от противостояния двух зарубежных стран на востоке к открытому противостоянию там Турции и России.

Несмотря на сложность ситуации в Сирии, лидеры стран еще перед началом переговоров сделали несколько примирительных заявлений. Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных и заявил, что сирийская армия не знала о месте их нахождения, но отметил также, что в конфликте погибли и сирийские военные.

Эрдоган же заявил, что «отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности». Он добавил, что странам необходимо двигаться к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Еще до переговоров Эрдоган заявлял, что ожидает по итогам переговоров «скорого установления режима прекращения огня». Фото kremlin.ru

Также до переговоров, еще в среду, Эрдоган заявлял, что ожидает по итогам переговоров «скорого установления режима прекращения огня». В Кремле же отмечали, что Москва, как и раньше, будет выступать за территориальную целостность Сирии и поддерживать ее в борьбе с радикально настроенной оппозицией.

Также перед переговорами Путин обсудил ситуацию в Сирии с главой Евросовета Шарлем Мишелем по телефону — этот разговор в основном касался недопущения нелегальной миграции из зоны конфликта в европейские страны и вопросам гуманитарной помощи.

Что там в Сирии?

Напомним, ситуация в Сирии, которая и была главной темой переговоров Эрдогана и Путина, обострилась после взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и сил оппозиции в Идлибской зоне деэскалации — эта зона была образована еще в 2018 году Россией, Турцией и Ираном. Инцидент произошел 27 января, тогда в результате обстрела сирийский войск погибли как минимум 36 турецких офицеров и солдат.

В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии. Точное число пострадавших в результате этих ударов неизвестно, по заявлениям турецкой стороны, счет идет на сотни. В рамках спецоперации были задействованы ударные дроны. Однако после этих ударов сирийские войска при поддержке российской авиации провели контрнаступление и захватили стратегически важный город Серакиб. Кроме того, Россия перебросила в Сирию дополнительные войска.

Поводом для переговоров стал конфликт между Турцией и Сирией, действующей при поддержке России, в Идлибе. Фото iz.ru

Ситуации предшествовали взаимные обстрелы сирийской правительственной армии и сил оппозиции (официальный Дамаск называет их не иначе как террористами) в Идлибской зоне деэскалации. При этом сторону сирийского правительства поддерживают российские военные, тогда как сирийская оппозиция действует при поддержке Турции. Таким образом, конфликт между Турцией и Сирией перерастал в конфликт между Турцией и Россией.



На фоне всего этого было ясно, что переговоры 5 марта будут непростыми. Об этом заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом боевые действия в зоне деэскалации продолжались даже во время переговоров.

Любопытно, что встреча Путина и Эрдогана изначально должна была состояться в Турции, однако из-за работы по поправкам к Конституции в России Анкара приняла предложение провести переговоры в Москве.

Татьяна Леухина, Александр Артемьев