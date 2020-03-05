Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с сербскими партнерами

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи, которая прошла в Казанской ратуше, глава республики отметил, что по итогам прошлого года зафиксирован двукратный рост товарооборота между Татарстаном и Сербией. Он превысил $100 миллионов.

«Мы готовим визит в Сербию представителей наших деловых кругов. Татарстан заинтересован в продвижении таких предприятий, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Нижнекамскшина», «Казанькомпрессормаш», и многих других. В свою очередь, мы бы хотели увеличить поставки в нашу республику высокотехнологичного оборудования, которым располагают наши сербские партнеры», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Однако он заметил, что в республиканских вузах учатся только четыре сербских студента. «Мы явно недорабатываем в этом направлении», — подчеркнул глава региона.

Рустам Минниханов сообщил о растущей заинтересованности Татарстана в сотрудничестве с сербскими партнерами. «Есть большое желание продвинуть автомобили КАМАЗ, потому что поколение К5 соответствует всем мировым нормам и требованиям. Уверен, что по всем этим направлениям мы детально все проработаем», — сказал президент Татарстана.