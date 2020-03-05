В Казани перенесли концерт ZIVERT

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Организаторы концерта певицы ZIVERT в Казани сообщили о переносе места выступления. Из-за наплыва зрителей решено провести мероприятие во Дворце спорта на улице Московской.

Выяснилось, что «Эрмитаж», где изначально планировалось устроить концерт, не вмещает всех желающих.

Организаторы уверяют, что обменивать уже купленные билеты не придется.

Российская певица Юлия Зиверт получила широкую известность благодаря трекам «Чак» и «Анестезия», вышедшим в 2017 году.