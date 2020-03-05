Власти Казани переводят сквер «Стамбул» и бульвар «Белые цветы» в земли парков

Исполком Казани объявил о проведении общественных обсуждений по вопросу перевода 15 земельных участков в зону парков. Речь идет о сквере «Стамбул» и бульваре «Белые цветы».

Из проекта решения Казгордумы, опубликованного в сборнике документов мэрии, следует, что общая площадь земельных участков составляет 33 652 кв. метра.

Эти участки планируется перевести из зон обслуживания населения (Д2), многоэтажной жилой застройки (Ж5) и коммунально-складской (КС) в зону парков (Р2).

Ранее «Реальное время» сообщало, что мэрия решила узаконить скверы в Советском районе. Там три сквера также переводятся в зону парков.