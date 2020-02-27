Власти Казани решили узаконить скверы в Советском районе

Фото: realnoevremya.ru / Александр Третьяков

Мэрия Казани планирует перевести земли трех скверов в Советском районе в категорию парков. На общественное обсуждение вынесены проекты решений Казгордумы по скверу «Звездный», еще одному скверу на проспекте Победы и парку «Ак таш».

Согласно постановлениям, опубликованным в сборнике документов мэрии, публичное обсуждение по скверу «Звездный» будет проходить с 27 февраля по 30 апреля. Тут предлагается перевести в зону парков участок площадью 8 450 кв. м.

Обсуждения, касающиеся сквера во дворах на пересечении проспекта Победы и улицы Академика Глушко, назначены на те же даты. В этом случае из зоны многоэтажной жилой застройки и обслуживания населения в зону парков переводится участок площадью 6 235 кв. м.

В этот же период пройдет и обсуждение о переводе в зону парков участка на улице Магистральной. Его площадь составляет 5 822 кв. м.